Camion en feu sur l’E411 à Wanlin: le dépannage et le nettoyage vont durer quatre heures

La circulation est perturbée sur l’E411 dans le sens Namur-Arlon. Un camion s’est embrasé à hauteur de Wanlin (Houyet).

+ Consultez l’info trafic ici

Un camion a pris feu ce mercredi en début de soirée sur l’E411 dans le sens Namur vers Arlon à hauteur de Wanlin (Houyet), provoquant des soucis de circulation, indique la police fédérale.

Le conducteur du poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la berme centrale. Son camion s’est ensuite embrasé. Les pompiers de la caserne de Beauraing de la zone Dinaphi se sont rendus sur place.

L’autoroute a été fermée à la circulation durant leur intervention et des déviations ont été mises en place. La circulation a néanmoins pu reprendre peu avant 20h via la bande d’arrêt d’urgence et se fera uniquement par cette bande le temps que le camion soit évacué.

La durée du dépannage et du nettoyage de la chaussée est estimée à plus ou moins quatre heures.