Pactole brugeois, investissements liégeois: ce que touchent et dépensent les clubs de D1A

Du retour de Vincent Kompany à Anderlecht au transfert de Simon Mignolet à Bruges en passant par l’achat définitif de Zinho Vanheusden par le Standard et le coup fumant de Charleroi, le marché des transferts n’a jamais été aussi agité en Belgique.

Les clubs de l’élite belge semblent s’être donnés le mot: l’été 2019 sera celui des transferts… et des bonnes affaires. Premier bilan d’un mercato plus agité que prévu en D1A.

Transferts entrants: le Standard, le plus dépensier des clubs wallons

Avec plus de 24 millions d’euros dépensés dès les premiers jours du mercato pour confirmer l’arrivée de plusieurs renforts, le Standard est clairement le club belge qui a délié le plus rapidement les cordons de la bourse. S’assurant les services de Zinho Vanheusden pour 12,6 millions d’euros, les Rouches ont consenti à d’autres efforts financiers notables (entre 3 et 3,5 millions d’euros) pour attirer, entre autres, Nicolas Gavory, Obbi Oulare et Felipe Avenatti. Et ce, en moins de deux semaines.

Un peu moins dépensier malgré le fait qu’ils ont acheté Michaël Vlap et Landry Dimata pour 13 millions d’euros dès la première semaine du mois de juillet, Anderlecht poursuit ses achats en profitant notamment des bons contacts de Vincent Kompany. Exemple avec la venue de Samir Nasri qui ne leur a rien coûté, le Français étant notamment libre de tout contrat.

Dans la même veine qu’Anderlecht, Genk a réalisé une bonne partie de ses achats de l’été au début du mercato, en faisant venir Theo Bongonda, Carlos Cuesta, Benjamin Nygren, Stephen Odey et Ianis Hagi pour un total de 22 millions d’euros. Tout l’inverse de Bruges qui semble monter en puissance au fil des semaines et qui, outre l’arrivée de Simon Mignolet, réagit au départ de certains de ses cadres.

Enfin, à l’instar de Gand qui fait très attention à ne pas crever sa trésorerie - les Buffalos n’ont transféré trois joueurs que pour un montant total de 6,7 millions d’euros durant les six dernières semaines - les clubs wallons (Charleroi, Eupen et Mouscron) calculent la moindre dépense. Pour preuve, les dépenses cumulées de ses trois formations depuis le début de l’été dépassent à peine les 6 millions d’euros.

Transferts sortants: le jackpot pour Bruges, de bonnes affaires pour le Standard et… Charleroi

S’il semble de plus en plus évident que les clubs belges font actuellement leur beurre sur le marché des transferts, c’est surtout vrai pour le FC Bruges. Très en vue la saison passée grâce à la Ligue des champions où ils ont réalisé de bonnes prestations, les Blauw & Zwart ont attiré l’œil de nombreuses formations étrangères. À tel point que le dauphin de Genk, champion de Belgique en titre, n’a pas pu résister longtemps aux magnifiques offres qui lui étaient faites.

En six semaines, le Club de Bruges a ainsi vendu quatre de ses anciens cadres (Wesley, Stefano Denswil, Arnaut Danjuma et Marvelous Nakamba) pour plus de 60 millions d’euros!

Fort de son nouveau titre national, Genk profite également pleinement du mercato pour gonfler son portefeuille. En près de six semaines, le club limbourgeois a déjà touché 43 millions d’euros, dont 20 millions uniquement pour le transfert de Leandro Trossard.

Troisième club belge à profiter pleinement de la vente de certains cadres (Moussa Djenepo et Razvan marin en tête), le Standard a encaissé 34 millions d’euros en l’espace de cinq bonnes semaines de mercato.

Autre équipe à avoir joué le coup intelligement: le Sporting de Charleroi. Si les supporters regrettent son départ, la vente rapide de Victor Osimhen à Lille – le joueur avait été acheté officiellement début juillet – a déjà rapporté 8,5 millions d’euros, soit les 12 millions de sa vente moins les 3,5 millions de son achat.

Quant à Mouscron et Eupen, si l’on ne se base que sur l’argent qu’ils touchent de la vente de leurs joueurs, les deux clubs réussissent actuellement un joli coup. A l’image des départs de Hendrik Van Crombrugge ou Selim Amallah.