15 Août en Outremeuse: le taxi moins cher pour les jeunes

Une série de mesures de prévention sont instaurées pour les festivités du 15 Août. Les fêtards âgés de 16 à 30 ans peuvent rentrer en taxi à prix réduit.

Les festivités du 15 Août commenceront ce week-end avec une brocante, avant d’entrer dans le vif du sujet la semaine prochaine, de mardi à vendredi. Hormis les aspects folkloriques et festifs, les mesures de sécurité et de prévention représentent évidemment un volet important de l’organisation.

L’événement est labellisé «Backsafe», ce qui implique qu’un accent est mis sur la prévention. La police de Liège sensibilisera le public aux dangers de l’alcool au volant, de la consommation d’alcool et de drogues, mais placera aussi un focus sur le consentement sexuel dans un contexte de fête.

Chaque année, les organisateurs et la police liégeoise insistent sur l’importance d’éviter de se rendre en voiture au 15 Août, pour d’évidentes raisons de mobilité en ville et de sécurité des fêtards, pour leur retour.

En bus ou en taxi

Ainsi, de nombreux bus desserviront le quartier d’Outremeuse durant les festivités. L’événement s’inscrit aussi dans l’initiative «Backsafe» que l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) a entreprise avec le secteur des taxis, pour cette année 2019.

Les taxis sont accessibles les jeudis, vendredis et samedis de fête à un prix réduit, pour les jeunes de 16 à 30 ans. Ils peuvent acheter des tickets au prix de 2,50€ ayant en réalité une valeur de 5€. La course peut s’avérer bon marché, pour autant qu’on s’organise un peu et qu’on occupe le taxi à plusieurs.

Ces tickets sont accessibles au stand «Risquer moins» situé dans le village de la prévention, boulevard Saucy, ou sur le site de l’AWSR.

Pour information, une course en taxi depuis le quartier d’Outremeuse coîte environ 10€ jusque Coronmeuse ou la Citadelle, 12€ jusqu’aux Guillemins ou Belle-Île, 15€ jusqu’à Rocourt ou Jupille, etc.

Durant les festivités, les taxis sont postés le long du boulevard de la Constitution, de la rue Méan et au bout de la rue Louis Jamme. Le terminus des TEC se trouve boulevard de la Constitution.