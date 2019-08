Piquant: le 2e Meininger de Bruxelles ouvre à Cureghem mais prétend être «dans le charmant quartier de Saint-Gilles»

La multinationale allemande de l’hôtel low cost Meininger ouvre un 2e établissement à Bruxelles. Il se situe à Anderlecht, dans le quartier du Midi. Et non à Saint-Gilles comme le prétend la version anglaise du site.

La chaîne allemande d’hôtels low cost Meininger ouvre en ce début août son second établissement à Bruxelles. Il se situe rue Bara, à Anderlecht, juste derrière la gare du Midi. Le bâtiment, tout neuf, s’étend sur 6700m2.

Mais curieusement, la version anglaise de la page de l’hôtel ne fait aucunement mention de cette localisation dans Cureghem. Elle prétend plutôt que l’établissement de 150 chambres et 678 lits se situe «dans le charmant quartier de Saint-Gilles». On ne sait ce que penseront les backpackers et familles en débarquant dans les rues peu avenantes du quartier du Midi... Assez curieux aussi: la mention de la plaine de jeu Pierre Paulus «à seulement 1,8km de l’hôtel» (ça fait loin pour 2 balançoires) et du parc de Forest «à peine plus loin au sud».

Une capture d’écran du site web de Meininger qui montre le passage où la multinationale allemande de l’hôtel low-budget assure être à Saint-Gilles. Meininger

Quoi qu’il en soit, cet établissement consolide dans la capitale la présence de la multinationale aux près de 30 implantations et près de 10.500 lits en Europe. Un premier Meininger a en effet ouvert 719 lits à Molenbeek en 2013, dans l’ancienne brasserie Belle-Vue. «Cette seconde ouverture fait partie de la stratégie de croissance de Meininger, qui espère augmenter son nombre de lits de 150% d’ici mars 2024 et atteindre 34.000 lits», annonce la firme berlinoise dans un communiqué.

«La plus belle place d’Europe»

Meininger a deux hôtels à Bruxelles. EdA - J. R. Pour vanter les mérites de cet hôtel bruxellois, Meininger cite le chocolat, l’Atomium et Manneken Pis, la «plus belle place d’Europe» et l’odeur des gaufres fraîchement cuites. Rayon culturel, la chaîne allemande ne manque pas de proposer des virées dans les galeries, à Bozar ou au Musée Magritte. Le peintre a d’ailleurs servi d’inspiration pour la déco intérieure du lieu. Enfin, sont soulignées «les fabuleuses connexions en transport public vers le centre». On ne pourra pas dire le contraire puisque l’hôtel est à 3 minutes de la gare du Midi.

Si Meininger s’implante à Bruxelles, c’est sans doute dû au succès des chambres voisines du MIMA depuis leur ouverture. «Dans notre premier hôtel bruxellois, nous avons enregistré un excellent taux d’occupation de 96% en 2018», précise Hannes Spanring, CEO du groupe qui s’est fait connaître pour la modularité de ses chambres. Le chiffre doit rassurer ceux qui s’inquiètent de la santé touristique de Bruxelles. «En plus des ouvertures à Zurich, Paris et Washington, nous nous penchons sur plus de 100 sites potentiels sur la seule Europe». Après Baden-Wuerttemberg, Munich et Budapest, Anderlecht est le 4e hôtel ouvert par Meininger en 2019. Suivront Lyon et Paris.

Les chambres dans le quartier du midi coûtent entre 43 et 77,50€ la nuit. Les lits en dortoirs, dont certains réservés aux femmes, coûtent entre 16,50 et 18,50€.