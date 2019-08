Stas s’impose, Moniquet meilleur grimpeur

La première étape du Tour de Namur a été très animée. Pas étonnant, il s’agissait directement de l’étape reine, dans les Ardennes, entre Bièvre et Vresse-sur-Semois.

Les coéquipiers d’Abram Stockman, le vainqueur de l’an passé, ont tout de suite mis la pression en envoyant Jordi Van Dingenen et Elias Van Breusseghem dans l’échappée. Mais la victoire est revenue au sprint, dans un peloton réduit, au Flandrien Brecht Stas. Qui empoche également le maillot jaune sponsorisé par notre quotidien, "L’Avenir". Et nos régionaux, dans tout ça ? Antoine Baurin a terminé dans le premier groupe. Comme Sylvain Moniquet, qui a eu les honneurs du podium. Le grimpeur de Landenne a attaqué plusieurs fois dans le final et a pris des points au classement de la montagne. Il décroche le maillot à pois, qu’il portera ce jeudi, dans la deuxième étape, entre Lesve et Florennes. "Cela a été une bonne entrée en matière, je me sens bien", prévient-il.

