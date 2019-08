Colruyt et OKay rappellent des bûches ardennaises

Le produit arbore une date limite de consommation fixée au 10/08/2019 et était disponible à la vente entre le 3 et le 6 août dernier. heymans

En concertation avec l’Afsca, Colruyt et OKay ont décidé de retirer ce mercredi de la vente des bûches ardennaises dont l’étiquette ne mentionne pas la présence d’un aliment allergène.

Colruyt et OKay ont décidé, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer mercredi de la vente des bûches ardennaises dont l’étiquette ne mentionne pas la présence de soja, un aliment allergène.

Le produit, qui porte dans les magasins Colruyt les numéros d’article 11110 et 27602, et le numéro 37610 dans les enseignes OKay, arbore une date limite de consommation fixée au 10/08/2019 et était disponible à la vente entre le 3 et le 6 août dernier.

Les personnes qui présentent une allergie ou une intolérance au soja sont priées de ne pas consommer ces bûches ardennaises et de les rapporter au magasin, où elles leur seront remboursées. Ce produit est sans danger pour les autres consommateurs, précise le groupe Colruyt.