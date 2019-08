Idrissa Sylla (Zulte Waregem) jouera cette saison à Ostende

Idrissa Sylla jouera cette saison au KV Ostende. L’attaquant guinéen de 28 ans arrive de Zulte Waregem sur base locative (sans option d’achat).

Le KV Ostende est le troisième club de Jupiler Pro League de Sylla. Zulte Waregem avait attiré le joueur en septembre 2013 en provenance du club français du Mans. En février 2015, il a rejoint Anderlecht. Après une saison et demie au RSCA et deux saisons et demie en Angleterre au Queens Park Rangers (Championship), Sylla est revenu au Gaverbeek lors du dernier mercato hivernal.

Sylla compte 24 sélections (5 buts) en équipe nationale de Guinée.