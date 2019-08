Décès de Lambrecht: ses équipiers participeront à la 5e étape du Tour de Pologne

Laissés libres par leur employeur de poursuivre ou non le Tour de Pologne cycliste, mercredi moins de 48 heures après la chute mortelle de leur équipier Bjorg Lambrecht, les six coureurs de Lotto Soudal (Fix All) ont décidé de prendre le départ de la 5e étape.

Laissés libres par leur employeur de poursuivre ou non le Tour de Pologne cycliste, mercredi moins de 48 heures avant la chute mortelle de leur équipier Bjorg Lambrecht, les six coureurs de Lotto Soudal (Fix All) Sander Armée, Carl Frédérik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays et Enzo Wouters ont décidé de prendre le départ de la 5e étape.

Le porte-parole de Lotto Soudal Arne Houtekier a confirmé l’information à l’agence Belga. Ils s’élanceront à 12h45 de Wieliczka à destination de Bielsko-Biala (153,8 km).

La 4e étape du 76e Tour de Pologne cycliste (WorldTour) a été neutralisée mardi. Au lendemain du décès de Bjorg Lambrecht, le peloton, dans lequel figuraient les six équipiers de Lambrecht au sein de Lotto Soudal (Fix All), avait parcouru les 133,7 km entre Jaworzno et Koclerz en groupe et à allure modérée..