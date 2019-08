Pairi Daiza construit le plus grand parking photovoltaïque du monde

Le réchauffement climatique étant de plus en plus présent de nos jours, Pairi Daizi a décidé de s’impliquer dans la protection de l’environnement en investissant dans une immense installation de panneaux photovoltaïques.

Nommé meilleur zoo d’Europe en 2018 et 2019, le parc a décidé de contribuer significativement à la lutte contre le réchauffement climatique en équipant son parking du plus grand carport photovoltaïque du monde. En effet, ce ne sont pas moins de 62 750 panneaux qui vont être installés, pour une puissance totale de 20 MWc, ce qui permettra à Pairi Daiza d’être le premier jardin zoologique à couvrir plus que sa consommation électrique totale à l’aide d’une énergie verte produite localement.

Les panneaux montés au dessus de 7000 emplacements de parking permettront d’éviter, chaque année, l’émission 6860 tonnes de CO2. Ce projet initié par Pairi Daiza est conçu et de´veloppe´ par la socie´te´ Perpetum Energy et co-finance´ par la compagnie d’assurance Integrale.