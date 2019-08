Rails usés à La Chasse: le tram 81 interrompu jusqu’au 4 octobre

Les rails de la ligne 81 dans le quartier le La Chasse doivent être remplacés. Aussi, la STIB annonce l’interruption du tram 81. Les bus sont déviés.

Des travaux sont en cours entre les arrêts Église Saint-Antoine et La Chasse, à Etterbeek. Aussi, la ligne de tram 81 de la STIB y est interrompue depuis ce mercredi 7 août jusqu’au vendredi 4 octobre.

«Les voies situées avenue Eudore Pirmez et dans le carrefour de La Chasse sont usées et doivent être remplacées», précise la STIB. «Ces travaux nécessitent l’interruption des trams 81». Le gestionnaire du réseau invite ses voyageurs a effectuer à pied la courte liaison de 500m entre les deux arrêts. En outre, l’arrêt La Chasse est déplacé à hauteur du N°34, au-delà du carrefour.

Les bus 36 seront par ailleurs déviés. Direction Konkel, ça se passe entre les arrêts Nerviens et Onze Novembre. Les arrêts Leman et Louis Hap ne sont pas desservis. Direction Schuman, c’est entre les arrêts Onze Novembre et Louis Hap. L’arrêt La Chasse est déplacé place des Acacias.

De même, les bus 34 sont déviés du 10 au 16 août. Direction Sainte-Anne, les bus sont déviés entre les arrêts Étangs et Arsenal. Les arrêts Fétis et Buedts ne sont pas desservis. Direction Porte de Namur, les bus sont déviés entre les arrêts Arsenal et Fétis. L’arrêt Buedts n’est pas desservi.