Namur: le pont de la gare installé de nuit (Vidéo)

L’opération a duré un peu plus d’une heure. ÉdA – Florent Marot

La société TMI a procédé à la pose des premiers éléments du pont haubané destiné à rejoindre le toit de la future gare multimodale de Namur.

Le chantier de la gare multimodale a pris un tournant spectaculaire la nuit dernière. La société andennaise, Techno Metal Industrie a procédé à la pose des premiers éléments du pont haubané qui reliera le rond-point Léopold au toit de la gare de Namur. C’est que seront centralisés les arrêts de bus, à l’avenir. L’inauguration est programmée à la fin de l’année 2020.

Cette première pièce monumentale a été acheminée par la route. Il a fallu deux heures pour que le convoi parti d’Andenne n’arrive à destination, place de la Station. Soit plus que la pose de l’élément en elle-même qui s’est déroulé entre 23 h et minuit. Et ce devant le regard de plusieurs badauds scotchés par le ballet aérien auquel s’est livré ce monstre d’une quinzaine de tonnes.

Pour les déçus qui n’ont pas pu assister au spectacle, deux séances de rattrapage sont programmées. Des opérations similaires auront lieu cette nuit et la suivante.