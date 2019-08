Le message de la presse espagnole à Eden: «Hazard, c’est ton heure»

Après une préparation en demi-teinte, «il est l’heure» de convaincre pour Eden Hazard. C’est en tout cas ce qu’estime une partie de la presse espagnole, ce mercredi matin.

«As» s’impatiente. Alors que la Liga va bientôt reprendre ses droits, le célèbre quotidien espagnol, espère qu’Eden Hazard va (enfin) peser de tout son poids sur le jeu du Real Madrid. Et ce, dès ce mercredi soir, à l’occasion du match amical programmé entre Salzbourg et le club madrilène.

Après une triste préparation - cela fait presque 40 ans que le Real Madrid (dont le bilan actuel en amical fait état d’une victoire, un match nul et trois défaites) n’a jamais été autant mis en difficulté avant le début de la saison - «le match contre Salzbourg doit insuffler une nouvelle dynamique», peut-on ainsi lire dans les colonnes de «As». Avec, au centre de toutes les attentions, la performance d’Eden Hazard.

Transféré de Chelsea pour la bagatelle de 100 millions d’euros, le technicien belge, qui n’a pas encore convaincu les fans et les observateurs, cristallise les tensions.

As’s Cover | “Hazard it’s your time” pic.twitter.com/qprBRBuLfW — Real Madrid Info (@RMadridInfo) August 6, 2019

«Avec Kroos, Hazard est le seul qui a disputé les cinq matchs du Real Madrid cet été, écrit «As». Zidane est convaincu qu’il a besoin de matches pour retrouver la forme. Mais en voyant sa silhouette, nous pensons que nous devrons attendre longtemps avant que cela ne se produise.»

Visiblement très critique à l’égard du Diable rouge, une certaine partie de la presse espagnol estime notamment que le joueur s’est laissé trop aller durant ses vacances. D’après certains médias, il afficherait jusqu’à 7 kilos de trop sur la balance. De quoi entamer son crédit auprès des afficionados.

Pourtant, comme le souligne encore «As», Zinédine Zidane continue de soutenir son nouveau protégé contre vents et marées. «Tout a l’air indéfini dans le projet de Madrid. Même Zidane n’est pas clair sur le système qu’il veut utiliser. La seule chose que l’on sait, c’est qu’il réserve le flanc gauche à Hazard malgré la présence de Vinicius dans le groupe. Et même si, dans ce cas, un 4-4-2 semble compliqué à gérer avec Marcelo derrière le Belge.» Seule certitude pour le journal espagnol: le match de ce mercredi soir doit (déjà) marquer un tournant dans la saison du Real. «Madrid ne peut plus attendre pour se développer. Et Hazard non plus.»