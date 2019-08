Kylian Hazard s’excuse d’avoir roulé à 240 km/h: «Une erreur qui a failli être irréparable»

Le footballeur Kylian Hazard a tenu à s’excuser sur Instagram auprès de ses fans, après son excès de vitesse à 240 km/h.

Flashé à 240 km/h sur l’autoroute E403 à hauteur de Roulers, le petit frère d’Eden Hazard a écopé d’un retrait de permis de 15 jours. Kylian Hazard s’est excusé auprès de ses fans, hier soir, dans une vidéo.

«La semaine dernière j’ai commis une erreur qui a failli être irréparable. J’ai mis ma vie en danger et j’ai failli mettre les gens autour de moi en danger», confesse-t-il face caméra.

«J’ai été visiter un centre pour les gens qui ont été accidentés de la route. Ça m’a permis de réfléchir et de me dire qu’il faut faire très attention sur la route, que rien n’est sûr et que tout peut arriver», poursuit-il. «Il faut que je montre l’exemple, et là je ne l’ai pas fait. Donc je tenais à m’excuser auprès de tout le monde».

Le Cercle de Bruges a signé avec l’attaquant un contrat qui court jusque 2023. Le joueur a été formé à Tubize et Lille avant de rejoindre les pelouses du Royal White Star Bruxelles, de Zulte Waregem, du club hongrois Újpest FC, puis de Chelsea.