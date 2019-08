Décès de Bjorg Lambrecht - Les coureurs Lotto Soudal peuvent décider s'ils souhaitent participer ou non à la 5e étape

(Belga) Les coéquipiers de Bjorg Lambrecht, dont la chute lors de la 3e étape du Tour de Pologne a été mortelle, peuvent décider mercredi si ils souhaitent ou non participer à la cinquième étape de la course cycliste, a indiqué Lotto Soudal mardi soir.

"Après concertation entre les coureurs et l'équipe, nous laissons le choix aux coureurs d'être sur le départ ou non", a fait savoir l'équipe. "Un spécialiste en traumatologie a également été consulté. Il a souligné l'importance d'un processus de deuil collectif. La plupart des coureurs souhaitent toujours prendre le départ de la cinquième étape, mais chacun reste libre de décider mercredi matin". La 4e étape du 76e Tour de Pologne cycliste (WorldTour) a été neutralisée mardi. Au lendemain du décès de Bjorg Lambrecht, le peloton, dans lequel figurait les six équipiers de Lambrecht au sein de Lotto Soudal (Fix All), a parcouru les 133,7 km entre Jaworzno et Koclerz en groupe et à allure modérée. Le peloton s'est arrêté au kilomètre 48, celui qui a été fatal la veille à l'infortuné Gantois, et a rendu hommage au jeune Bjorg Lambrecht. (Belga)