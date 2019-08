En colère sur des ouvriers qui bloquent la chaussée, il utilise son arme à feu

Un quadragénaire a été interpellé pour coups et blessures, rue Émile Vandervelde, à Liège, durant la nuit de lundi à mardi, a indiqué mardi le parquet de Liège.

Il a fait usage de son arme à feu à l’encontre d’ouvriers qui travaillaient sur la chaussée.

Plusieurs ouvriers bloquaient la chaussée, rue Émile Vandervelde, pour cause de travaux. Peu avant minuit et demi, le suspect est arrivé à moto et aurait percuté un ouvrier au niveau des genoux.

Après être descendu de sa moto, le suspect a été contraint verbalement de quitter les lieux. L’ouvrier touché par l’engin l’aurait alors bousculé pour lui faire comprendre qu’il avait été touché. Mécontent, le quadragénaire, originaire de Grâce-Hollogne, a pris l’arme à feu qui se trouvait dans sa sacoche et a tiré en direction des ouvriers. Le suspect reconnaît avoir tiré, mais en l’air.

Les ouvriers se sont alors jetés sur lui, alors qu’il enfourchait sa moto, pour l’immobiliser au sol et l’attacher avec des colsons. Ils l’ont maintenu jusqu’à l’arrivée de la police et l’homme a été privé de liberté.