Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 7 août

Un food-truck Playmobil, des bolides, une mamie irresponsable, une autre qui parle de sexe et un cabot pilote de course: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 7 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Playmobil, le film

Film d’animation de Lino DiSalvo. Avec les voix françaises de Kad Mérad, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur et Jenifer Bartoli. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Deux enfants, des vrais, sont propulsés dans le monde des jouets Playmobil.

Ce qu’on en pense

On sent la volonté de faire acheter le catalogue des figurines à la coupe au bol, mais le tour n’est pas désagréable.

La critique complète

Fast & Furious: Hobbs and Shaw

Film d’action de David Leitch. Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby et Idris Elba. Durée: 2 h 16.

Ce que ça raconte

Shaw le rosbif et Hobbs le Big Mac sont forcés de mettre leur rancune de côté pour battre un vilain bonhomme en possession d’une arme de destruction massive.

Ce qu’on en pense

On a vu plus délicat que des mecs bodybuildés faire la course au cyborg. Après, quand on aime le second degré, l’embrayage coince tout de suite moins.

La critique complète

C’est quoi cette mamie?!

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Un gamin d’une famille recomposée est envoyé en vacances chez mamie Aurore, plus préoccupée par l’apéro que les pâtés de sable.

Ce qu’on en pense

Croyez-le ou non, Chantal Ladesou est la partie la plus rafraîchissante de cette comédie aux gags usés.

La critique complète

L’interview

Ask Dr Ruth

Documentaire de Ryan White. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

La sexologue américaine Ruth Westheimer en a vu passer des problèmes d’orgasme. À 90 ans, elle cause toujours de sexe.

Ce qu’on en pense

Documentaire un rien trop sentimental, qui rend toutefois un bel hommage à cette pionnière.

La critique complète

Dans les yeux d’Enzo

Drame de Simon Curtis. Avec Milo Ventimiglia et Amanda Seyfried. Durée: 2 h 03.

Ce que ça raconte

Enzo suit son maître, un pilote de course, sur les circuits comme dans sa vie de famille. Il a beaucoup de choses à en dire.

Ce qu’on en pense

Les guimauves prévisibles racontées par des clébards ça commence à nous lasser tout doucement.

La critique complète