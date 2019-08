«Ritals», lasagne et prosecco: deux commentateurs de Dortmund sanctionnés

Deux anciens professionnels du Borussia Dortmund engagés par le club allemand pour commenter les matches du BVB sur internet ont été sanctionnés après avoir tenu des propos racistes lors du match amical contre l’Udinese.

L’histoire fait beaucoup parler d’elle en Allemagne: deux commentateurs du Borussia Dortmund ont été réprimandés par leur club après s’être ouvertement moqués de joueurs de l’Udinese lors d’un match amical diffusé sur internet le 27 juillet dernier.

En effet, les anciens professionnels du BVB, Patrick Owomoyela et Norbert Dickel, ont été épinglés par la presse allemande pour avoir notamment traité à plusieurs reprises les joueurs de l’Udinese de «Ritals».

S’amusant également du nom de Kevin Lasagna et Ignacio Pussetto, les deux commentateurs les ont également rebaptisés «Lasagne» et «Prosecco» durant la rencontre.

Enfin, last but not least, Patrick Owomoyela aurait imité Adolf Hitler pendant quelques secondes.

«Conduite répréhensible»

Face à la polémique, le Borussia Dortmund a réagi rapidement en les sanctionnant publiquement: «Leur tentative d’être drôle a complètement échoué et était totalement déplacée.» Et le BVB d’ajouter que «de tels commentaires n’ont aucune place dans le club».

Les commentateurs, eux, ont aussi présenté leurs excuses, en reconnaissant que «leur conduite répréhensible […] ne se reproduirait plus».

Toutefois, parce qu’ils ne sont pas coutumiers de ce genre de dérapage, les deux hommes s’en sortent uniquement avec une amende.