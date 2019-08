Ils nient le cambriolage mais sont trahis par leurs profils Facebook

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis lundi une peine de 12 mois de prison à l’encontre de deux Albanais âgés d’une vingtaine d’années pour un cambriolage à Dilbeek. Tous deux ont nié leur implication mais leur profil Facebook les a trahis.

C’est une voisine qui a appelé la police le 25 avril après avoir entendu une alarme. Sur place, les policiers ont constaté que des cambrioleurs étaient entrés par effraction par la porte de derrière.

Les deux hommes ont été interpellés plus tard à bord d’un tram dans la Dansaertlaan, à Dilbeek. Ils prétendaient ne pas se connaître mais les images des caméras de surveillance du tram montrent qu’ils se sont arrangés pour ne pas s’asseoir côte à côte, a souligné le parquet. «De plus, l’un d’eux s’est blessé à la main lors du cambriolage et son sang correspond aux traces retrouvées sur les lieux. Enfin, ils sont amis sur Facebook et ont échangé des messages ce jour-là.»

Le parquet a requis 12 mois de prison. Le jugement sera rendu le 14 août.