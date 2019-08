Bornauw quitte Anderlecht pour Cologne: «J’ai hâte d’y être»

Sebastiaan Bornauw n’entrait plus dans les plans de Kompany. BELGA

Le défenseur mauve a signé un contrat de 5 ans à Cologne.

Sebastiaan Bornauw n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht. Le défenseur de 20 ans, qui n’entrait plus dans les plans de Vincent Kompany, a réussi ses tests médicaux ce mardi et s’est engagé avec le club allemand de Cologne pour une durée de 5 ans.

«Sebastiaan correspond exactement au profil recherché. Il n’est pas seulement un renfort pour notre équipe actuelle, mais aussi un investissement pour l’avenir», a déclaré Armin Veh, directeur général du club allemand.

«C’est un championnat très suivi et d’un niveau très élevé, que j’ai bien sûr aussi suivi en Belgique, a commenté Bornauw. Cologne est un club de tradition, avec d’excellents supporters. J’ai hâte d’y être.» Il portera le numéro 33.

Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Sebastiaan #Bornauw! 🔴? Der belgische U21-Nationalspieler wechselt vom RSC Anderlecht zum #effzeh und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. 👇 https://t.co/EWmipxnS5N — 1. FC Köln (@fckoeln) August 6, 2019

On ne connaît pas encore le montant de la transaction mais les dirigeants bruxellois en espéraient environ 8 millions€.