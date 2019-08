Fiona Kolbinger, l’ultra-cycliste qui a maté les hommes après 4.000 km à travers l’Europe

Fiona Kolbinger a parcouru près de 4.000 kilomètres en un peu plus de dix jours. AFP

À 24 ans, Fiona Kolbinger vient de réaliser une superbe performance en remportant un des raids cyclistes les plus durs au monde devant de nombreux concurrents masculins.

Chercheuse cancérologue de profession, Fiona Kolbinger est une championne hors pair. Pour preuve, l’Allemande de 24 ans est devenue la première femme à s’adjuger, ce mardi matin, la Transcontinental Race, un raid cycliste mixte de près de 4.000 km parti fin juillet de Burgas, en Bulgarie.

Arrivée à Brest dans la matinée, à 07h48, devant l’Auberge de Jeunesse, la jeune femme a roulé sans arrêt pendant 10 jours, deux heures et 48 minutes pour boucler sa traversée de l’Europe. Une course d’ultra-endurance très réputée, qui passe par un minimum de sept pays et quatre points de passage obligés, dont le célèbre col du Galibier (2.645 m).

Fiona Kolbinger a gravi le Galibier avant de remporter la Transcontinental Race. Strava - Fiona Kolbinger

«Je suis tellement surprise de gagner. Je visais le podium des femmes, je ne pensais pas que je pourrais gagner la course, a réagi Fiona Kolbinger sur le site officiel des organisateurs. J’aurais pu attaquer encore plus, et dormir encore moins.»

Obligée d’avaler près de 350 kilomètres par jour pour tenir la cadence, l’Allemande ne s’autorisait que de très courtes périodes de repos (pas plus de quatre heures quotidiennement).

Preuve que les femmes sont capables de faire aussi bien que les hommes durant les épreuves d’ultra-endurance – elles encaissent mieux la douleur (prédisposition hormonale) et elles rentabilisent mieux l’oxygène (prédisposition physiologique) – l’exploit de Fiona Kolbinger pourrait être le premier d’une longue série.