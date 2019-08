Décès de Bjorg Lambrecht: Lotto Soudal au départ de la 4e étape du Tour de Pologne, «en hommage à Bjorg»

Au lendemain du tragique décès de Bjorg Lambrecht, son équipe de Lotto Soudal a annoncé qu’elle sera en départ de la 4e étape du Tour de Pologne pour lui rendre hommage.

L’équipe Lotto Soudal prendra le départ de la 4e étape neutralisée du Tour de Pologne «en hommage à Bjorg», a indiqué mardi la formation WorldTour belge, endeuillée par le décès de Bjorg Lambrecht.

Bjorg Lambrecht est décédé lundi à 22 ans à la suite d’une lourde chute dans la 3e étape du Tour de Pologne entre Chorzow et Zabrze.

Les organisateurs du 76e Tour de Pologne cycliste avaient décidé lundi soir de neutraliser la 4e étape de leur épreuve. Les coureurs parcourront les 173,3 kilomètres entre Jaworzno et Kocierz ensemble à allure modérée mardi. Un seul tour du circuit local sera parcouru.

Les Lotto Soudal franchiront la ligne d’arrivée ensemble devant le peloton.

As a tribute to Bjorg, Lotto Soudal will take the start in the neutralised stage four of the @Tour_de_Pologne today.