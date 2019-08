L’ONU redoute de nouvelles attaques terroristes: «La crainte n’est pas plus forte aujourd’hui qu’hier», tempère Didier Reynders

Un nouveau rapport de l’ONU précise que l’Europe n’en a pas fini avec les attaques terroristes. Le risque d’attaque sur le sol européen d’ici la fin de l’année est toujours présent. Le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, a réagi ce matin au micro de Bel RTL.

L’Europe n’en a pas fini avec les attaques terroristes. C’est ce qui ressort d’un rapport de l’ONU dévoilé samedi dernier dans le journal The Guardian. Selon ce rapport, la pause actuelle des attaques terroristes sur le sol européen pourrait ne pas durer. De nouvelles attaques sont à prévoir d’ici la fin de l’année.

Le rapport pointe aussi que le mouvement islamiste extrémiste reste une menace pour l’Europe. Et, ce, malgré les récentes défaites subies par l’État Islamiste en Syrie. les experts disent que 30 000 personnes se sont rendues au «califat» et certaines d’entre elles pourraient encore être en vie. «Certains peuvent rejoindre Al-Qaïda ou d’autres marques terroristes qui pourraient émerger», décrit le rapport. «Certains deviendront des leaders ou des radicalisateurs.»

Didier Reynders: «C’est une lutte de longue haleine»

Le ministre belge des Affaires étrangères, a réagi au micro de Bel RTl ce mardi matin concernant ce nouveau rapport de l’ONU. «Il faut se rendre compte qu’il y a eu sur le territoire européen qu’il y a eu des attaques terroristes chaque année ces dernières années. Il n’est donc pas du tout anormal de penser qu’il y a encore un risque à présent sur des territoires en Europe sur les mois qui viennent. C’est une lutte de longue haleine. Chaque fois qu’un rapport de ce type-là est publié, cela attire l’attention sur les risques que l’on encourt aujourd’hui. C’est une bonne chose, que tout le monde en soit conscient. Il faut rester vigilant. Les rapports ne font que de rappeler ce que les services nationaux communiquent aux Nations Unies. Et les Nations Unies diffusent une information qui est connue.»

Le ministre assure que le risque d’attaque est toujours présent. «C’est un rapport qui reprend les informations des différents services nationaux […]. Il n’y a pas de raison de penser qu’aucun risque terroriste n’est présent aujourd’hui en Europe, et plus précisément en Belgique. Nous sommes très attentifs à la situation. C’est la raison pour laquelle il y a toujours un niveau 2 généralisé en matière de menace. Mais surtout un niveau 3 pour toute une série de lieux et de sites qui peuvent faire l’objet d’une attention particulière. La menace est réelle, cela ne veut pas dire qu’il faut avoir une crainte plus forte aujourd’hui qu’hier […].»