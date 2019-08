Netflix annule l’une de ses meilleures séries

Le service de streaming est sans pitié au moment d’euthanasier un feuilleton brillant et intelligent.

Sauf rebondissement spectaculaire, l’incroyable final de la deuxième saison de The OA ne connaîtra pas de dénouement. Netflix annule sans autre forme de procès la série ambitieuse imaginée par Brit Marling et Zal Batmanglij.

Entre science-fiction, fantastique et surnaturel, The OA raconte l’itinéraire mystérieux de Prairie Johnson (Brit Marling). Sept ans après avoir été enlevée, la jeune femme aveugle réapparaît soudainement. Les souvenirs de sa captivité sont flous. Sans aucune explication, elle a miraculeusement recouvré la vue. Elle se présente désormais comme The OA (l’ange originel).

The OA n’est pas certes pas la série la plus accessible, la plus évidente à suivre. Elle n’en reste pas moins fascinante. Netflix

Sans révéler les détails de l’intrigue, les ultimes minutes du tout dernier épisode de la saison 2 réservent à ses spectateurs l’un des «cliffhangers» les plus brillants, les plus audacieux de l’histoire des séries. C’est une mise en abyme vertigineuse, une prouesse scénaristique qui préfaçait une troisième saison d’anthologie.

Hélas, à moins d’un retournement de situation improbable, l’histoire de The OA restera à jamais bloquée sur cette séquence unique. Sur Twitter notamment, c’est la consternation. Le mot-clé #SaveTheOA (#SauverTheOA) accompagne les messages des Internautes déçus.

«Netflix a un paquet de séries moyennes, et une poignée de séries risquées», analyse ainsi Pierre Langlais, le spécialiste des séries du magazine Télérama. «Et elle annule la plus ambitieuse. Forcément, quand une œuvre demande un effort, et donc touche un public plus réduit, ça ne peut pas durer. Par contre on aura droit à 12 saisons de La Casa de Papel…»

.@Netflix a un paquet de séries moyennes, et une poignée de séries risquées. Et elle annule la plus ambitieuse. Forcément, quand une œuvre demande un effort, et donc touche un public plus réduit, ça ne peut pas durer. Par contre on aura droit à 12 saisons de La Casa de Papel... https://t.co/EEjkuxZjHa — Pierre Langlais (@MrSeries) August 5, 2019

La mobilisation des fans sera-t-elle suffisante pour influencer Netflix ou une autre chaîne? Voici les trois scénarios envisageables:

1. Comme ce fut le cas pour Sense8 des sœurs Lana et Lilly Wachowski (Matrix), Netflix plie sous la pression et accepte de financer un long téléfilm censé boucler l’intrigue, fermer les portes, répondre aux questions.

2. A l’affût d’un bon coup, une autre chaîne récupère The OA et accepte de produire au minimum une saison supplémentaire. Les créateurs Brit Marling et Zal Batmanglij espéraient à l’origine écrire cinq saisons.

3. Rien ne se passe. Les deux saisons de The OA continuent de grossir artificiellement le catalogue de Netflix.

Annulé après deux saisons, Sense8 avait hérité sur le film d’un long téléfilm appelé à boucler l’aventure des huit personnages principaux. Netflix

Après avoir commandé en masse des séries exclusives, Netflix est plus que jamais entré de plain-pied dans une phase d’annulations. Beaucoup de shows ne connaissent qu’une ou deux saisons avant de passer à la trappe.

Exemples:

- The Good Cop (avec Tony Danza de Madame est servie) 1 saison

- Gypsy (avec Noami Watts) 1 saison

- The Defenders (Marvel) 1 saison

- American Vandal 2 saisons

- Friends from College 2 saisons

+ Cliquer ici pour découvrir Ces 30 séries annulées par Netflix

Netflix préfère miser sur l’arrivée régulière de nouvelles séries à l’heure de recruter de nouveaux abonnés. La répétition des saisons ne permettrait pas de fidéliser suffisamment, selon la logique contestable du leader mondial du streaming.