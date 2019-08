En un jour, le Groenland a perdu près de 11 milliards de tonnes de glace

Le Groenland a connu jeudi passé sa plus grande fonte de l’été. Au total, près de 11 milliards de tonnes de glace ont fondu en un jour. Les scientifiques pointent comme cause les deux périodes de canicule qu’a connues l’Europe en juillet.

The #Greenland #icesheet starts August as it ended July - 11 Gigatonnes lost on 1st: highest daily total of the #melt season so far



Melt season should ramp down over the month but forecast shows warm period continuing next few dayshttps://t.co/R2dc4Kkjgl pic.twitter.com/D1g7gD1kVx