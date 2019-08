IMAGES | Un avion de la British Airways atterri en urgence: de la fumée a envahi la cabine

Un avion de la British Airways a été contraint ce lundi de se poser en urgence. De la fumée a envahi l’habitacle de l’appareil. Les passagers ont été débarqués à l’aéroport de Valence.

Les images sont assez impressionnantes et les passagers de ce vol ont eu une belle frayeur. Les faits se sont déroulés ce lundi 5 août. Un avion de la British Airways a été contraint d’atterrir en urgence. La cause? La cabine de l’appareil s’est subitement remplie de fumée. L’avion a donc été contraint de se poser en urgence à l’aéroport de Valence, en Espagne. Une fois sur la terre ferme, les passagers ont été évacués de l’appareil.

. @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl

This was fun #welcometospain #valenciaairport #ba @ba disgraceful lack of oxygen and no communication whilst the cabin filled with smoke pic.twitter.com/Aud6wQjk6n

Very unnerving experience making emergency landing in Valencia after cabin fills with smoke just before our descent.Spanish police say they think it was caused by electrical fire in hold of the plane.Worrying lack of communication from British Airways during and after incident pic.twitter.com/2MpPei9h2a