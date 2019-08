Le chat et son maître coincés sur la toiture de leur habitation à Tournai

Dites-vous bien que si votre chat ne sait pas descendre d’une toiture, vous n’y arriverez peut être pas non plus. Un Tournaisien en a fait l’expérience durant la nuit de lundi à mardi...

Ce mardi, un peu après minuit, les pompiers de la zone de Wallonie picarde ont été appelés à intervenir à la rue Sainte-Croix, à Tournai, pour venir en aide à une personne qui n’osait plus redescendre de la toiture (plate) de son habitation. Et si elle y était montée en pleine nuit, c’était pour aller y chercher son chat qui n’osait manifestement plus faire marche arrière non plus…

Au final, la personne a pu redescendre d’elle-même sous l’œil des pompiers qui avaient amené sur les lieux une échelle. L’intervention n’aura au final duré qu’une trentaine de minutes. La leçon de toute cette histoire, c’est, qu’en définitive, si votre chat éprouve des difficultés à descendre d’un endroit situé en hauteur, dites-vous bien que vous pourriez rencontrer le même problème…

Petite précision bonne à savoir: lorsque les pompiers sont appelés pour un sauvetage d’animal, l’intervention est payante. Le prix varie de 150€ pour un petit animal à 300€ pour un gros (comme une vache ou un cheval, par exemple). Dans le cas présent, l’intervention ne concerne pas à proprement parler le sauvetage d’un animal mais bien d’une personne, elle est donc gratuite…