Garçon poussé du 10e étage de la Tate Modern: le suspect inculpé de tentative de meurtre

(Belga) Un adolescent de 17 ans a été inculpé mardi au Royaume-Uni de tentative de meurtre après avoir jeté un garçon de 6 ans par dessus le balcon de la Tate Modern, a indiqué la police de Londres. Il comparaîtra mardi matin devant un tribunal de la jeunesse.

La police a été appelée au célèbre musée après qu'un garçon, un touriste français en visite à Londres avec sa famille, a été retrouvé dimanche sur le toit du 5e étage. Il a été héliporté vers l'hôpital, où il est toujours dans un état "critique", mais "stable". La police a indiqué qu'il n'y avait pas de lien entre la victime et le suspect, et appelle les témoins à lui livrer leurs témoignages. "Cette affaire est traitée comme un événement isolé sans motif distinctif ou apparent", a déclaré l'enquêteur John Massez. Des centaines de milliers de touristes et de familles visitent le musée populaire du centre de Londres le week-end. La plateforme d'observation, située au 10e étage surplombant la Tamise, attire de nombreux visiteurs. (Belga)