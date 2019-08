Bjorg Lambrecht réanimé et hospitalisé après une grave chute au Tour de Pologne

Le Belge Bjorg Lambrecht a chuté lourdement lundi lors de la troisième étape du Tour de Pologne.

Son équipe, Lotto Soudal, a confirmé l’information. Le coureur de 22 ans a été conduit à l’hôpital par hélicoptère.

Lambrecht s’est écrasé à peu près à mi-chemin des 150 kilomètres parcourus entre Chorzow et Zabrze. Le coureur a dû être réanimé sur place et a ensuite été transféré à l’hôpital.

We're very sad to report a serious crash of @bjorg_lambrecht of @Lotto_Soudal who needed helicopter transport to a hospital following emergency reanimaton.

We'll report when we know more but we hope it's nothing too serious and are wishing fast recovery #tdp2019