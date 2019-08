Cofidis annonce la venue d’Elia Viviani et Fabio Sabatini

L’équipe française a officialisé ce lundi la venue du sprinteur Elia Viviani, champion olympique sur piste à Rio, et de son «lanceur» Fabio Sabatini (Quick-Step).

Elia Viviani, qui compte 75 victoires à son palmarès, a notamment gagné l’étape du Tour de France arrivant à Nancy le mois dernier.

«J’ai pu constater, en m’entretenant avec Cédric Vasseur (manager) et Roberto Damiani (directeur sportif), à quel point l’équipe Cofidis avait à cœur de me recruter et de me proposer un projet ambitieux», a déclaré l’Italien. «J’apprécie beaucoup la volonté de vouloir créer une dynamique autour de moi et de la confiance dont on me témoigne avec l’arrivée de mon ami Fabio (Sabatini)».

Elia Viviani, 30 ans, a débuté sa carrière en Italie (Liquigas) avant de rejoindre Sky en 2015 puis Quick-Step trois ans plus tard.

Le champion olympique de l’omnium compte à son palmarès cinq étapes du Giro, trois de la Vuelta et une du Tour. Ainsi que plusieurs courses d’un jour du WorldTour, notamment Hambourg (2017 et 2018), la Bretagne Classic Ouest-France (2017) et la Ride London gagnée dimanche devant l’Irlandais Sam Bennett.

Elia Viviani, qui défendra son titre olympique l’an prochain à Tokyo, a évoqué ses objectifs avec son équipe: «Même si j’ai remporté une étape cette année, j’ai vraiment envie d’en remporter plus au Tour de France l’an prochain. Pour les classiques, il y a deux courses notamment que je rêverais de remporter: Milan-Sanremo et Gand-Wevelgem.

Fabio Sabatini (34 ans) est l’un des lanceurs les plus expérimentés du peloton. L’Italien, qui court pour Quick-Step depuis 2015, a participé dans sa carrière à 20 grands tours.