Mort de Windows 7: le conseil vénal de Microsoft

La firme américaine pousse le bouchon trop loin au moment de vous inciter à remplacer Windows 7 par Windows 10.

Les jours de Windows 7 sont comptés. Le 14 janvier 2020, Microsoft débranchera la prise du support étendu.

Concrètement, les ordinateurs animés par le bon vieux système d’exploitation (octobre 2009) ne recevront plus de mises à jour, même celles liées à la sécurité, aux virus, aux logiciels malveillants. Pirates et hackers pourront potentiellement s’en donner à cœur joie.

«Même si vous pourrez continuer à utiliser votre PC avec Windows 7, le fait de ne plus recevoir régulièrement de mises à jour logicielles et de sécurité le rendra plus vulnérable aux virus et aux logiciels malveillants, et ce même si vous avez installé un antivirus.»

Cerise amère sur le gâteau des funérailles, «(…) le service client de Microsoft ne pourra plus fournir le support technique de Windows 7.»

L’avertissement est sérieux. 31,22% des ordinateurs sous Windows font encore appel à Windows 7, contre 58,63% pour Windows 10, 5,59% pour Windows 8.1, 2,25% pour Windows 8, etc. Les statistiques du site StatCounterrappellent à quel point Windows 7 fait de la résistance.

À cinq mois de l’échéance, Microsoft multiplie les piqûres de rappel. Exemple: un courrier électronique du samedi 3 août nous martèle à juste titre que Le support de Windows 7 touche à sa fin.

Le courrier électronique d’avertissement récemment envoyé par Microsoft. Capture d’écran

Logiquement, la firme de Redmond (États-Unis) propose aux propriétaires de Windows 7 de migrer vers Windows 10. Mais pas seulement. Dans une manœuvre hautement vénale, le colosse américain vous invite carrément à… changer d’ordinateur. Le message est répété, encore et encore.

Premier exemple, dans le mail d’avertissement daté du 3 août:

«Comment se préparer? (…) Trouver l’ordinateur qui répond à vos besoins»

Deuxième exemple, sur la page webrenseignée par le fameux courrier électronique:

«Néanmoins, si votre ordinateur a plus de trois ans, il est peut-être temps d’envisager d’acheter un nouvel ordinateur. Nous serions ravis de pouvoir vous aider à trouver un ordinateur plus rapide et plus sécurisé, qui offre les toutes nouvelles fonctionnalités de Windows 10 avant d’être ralenti par votre PC actuel.»

Ou encore: «Le matériel d’un nouvel ordinateur est plus rapide, plus efficace et plus compatible avec la technologie sectorielle la plus récente.»

Troisième exemple, sur une autre page web, directement liée à la précédente:

«Pour la plupart des utilisateurs de Windows 7, la démarche recommandée consiste à passer à un nouvel appareil muni de Windows 10. Les PC d’aujourd’hui sont plus rapides, plus légers mais puissants et plus sécurisés, avec un prix moyen considérablement plus réduit que celui des PC moyens d’il y a huit ans.»

Faut-il vraiment investir dans un nouveau PC à l’heure de quitter Windows 7 pour Windows 10?

Certes, un PC récent sera plus véloce au moment de donner vie au système d’exploitation. Mais dans l’absolu, le dernier Windows est loin d’être le plus exigeant des OS (operating system). Exclure les ordinateurs de plus de trois ans semble un argument un brin exagéré, très opportuniste.

La Configuration requise pour installer Windows 10 est raisonnable.

Windows 10 ne réclame pas un PC puissant et récent pour tourner correctement. Capture d’écran

Un processeur de minimum 1 GHz (gigahertz) est exigé. Pour rappel, les processeurs cadencés à 1 GHZ se sont généralisés au début des années 2000.