Tentative de meurtre à Oupeye

Une femme a été interpellée pour tentative de meurtre sur son compagnon, pendant la nuit de samedi à dimanche, rue du Perron à Oupeye, a indiqué le parquet de Liège.

Aux alentours d’une heure du matin, une dispute aurait éclaté entre un homme et une femme. Selon un témoin de la scène, la femme a poussé des cris avant de sortir un objet s’apparentant à un couteau et de porter un coup au bras de la victime. Le blessé se serait alors enfui et des passants l’auraient emmené à la Clinique Notre-Dame de Hermalle.

Sur place, les policiers ont pris en chasse une Alfa Roméo conduite par la dame. Celle-ci a rapidement pu être rattrapée; elle présentait des taches rouges sur les mains. D’autres marques de sang ont été retrouvées sur la route, entre la rue du Perron et le rond-point de Hermalle-sous-Argenteau.

La dame a avoué s’en être pris à son compagnon après avoir eu peur. Elle a ajouté que leur relation s’était détériorée au fil du temps. L’homme était notamment violent avec elle. La suspecte a été privée de liberté.

De son côté, la victime a peu collaboré et a expliqué avoir cogné un poteau dans la rue.

Le couple se trouvait chez un ami au moment des faits. Sur place, les policiers ont découvert une culture de cannabis. L’habitant a été privé de liberté en attendant de savoir s’il est impliqué dans l’agression.