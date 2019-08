Lionel Messi se blesse à son premier entraînement et manquera la tournée de Barcelone aux États-Unis

Le capitaine argentin de Barcelone s’est blessé au mollet droit lors de son premier entraînement de reprise, et manquera la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis, a annoncé le club catalan via communiqué, ce lundi.

«Les premiers examens indiquent qu’il souffre d’une lésion de premier degré au niveau du muscle soléaire», a informé le Barça dans son communiqué.

Les «blaugranas» n’ont pas précisé la durée d’indisponibilité de leur capitaine, et se sont limités à préciser que «l’évolution de sa blessure dictera sa disponibilité».

Ce type de blessure nécessite une à deux semaines de rétablissement en général, alors que le FC Barcelone se déplacera chez l’Athletic Bilbao dans dix jours pour la reprise du championnat espagnol.

La vedette argentine restera à Barcelone «pour poursuivre sa récupération, et ne voyagera pas aux États-Unis pour la tournée», a ajouté le club catalan, qui s’envole lundi pour Miami où il affrontera Naples en amical mercredi.

Messi venait à peine de reprendre l’entraînement avec le reste du groupe après ses vacances et la Copa America disputée avec l’Argentine. Il a quitté la séance du lundi matin après avoir senti une gêne à la jambe droite.

«J’avais envie de démarrer et malheureusement j’ai eu un imprévu lors du premier entraînement, qui va me mettre à l’écart pendant un certain temps», a réagi le quintuple Ballon d’or sur Instagram.

«Je remercie tout le monde pour vos messages et vos signes d’affection, je voulais être avec l’équipe et avec les gens qui nous suivent aux États-Unis. Cette fois, ce ne sera pas possible, mais nous nous reverrons bientôt. Je vous embrasse tous», a ajouté le crack de 32 ans.

L’Argentin était apparu la veille au Camp Nou pour la présentation de l’effectif barcelonais version 2019-2020 aux supporters, avant d’assister au succès des siens, sur le fil 2-1 face à Arsenal dans le cadre du Trophée Gamper, depuis les gradins.

gr/pve/ole/dep