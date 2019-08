Indépendant depuis peu, ce chauffagiste gaumais se fait voler tout son matériel: «J’ai hésité à tout arrêter»

Mauvaise surprise pour un chauffagiste de Rossignol ce matin, sa camionnette a été vidée de tout son contenu pendant la nuit.

Début d’année, après différents contrats pour des entrepreneurs de la région gaumaise, Davy Heyde avait décidé de se lancer à son compte comme chauffagiste. Mais alors qu’il n’a lancé sa société que depuis quelque mois, le citoyen de Rossignol vient de vivre une bien mauvaise aventure. La nuit dernière, sa camionette a été complètement vidée de tout son contenu. «Cintreuse, disqueuse, foreuse,… ils m’ont tout pris, confirme l’intéressé. J’ai rapidement fait le compte ce matin. Il doit y en avoir pour 8 000 euros au moins.»

Organisés, les voleurs ont attendu la nuit pour commettre leur méfait. «Ils ont fait ça proprement, ils ont simplement cassé la serrure arrière de mon véhicule, détaille-t-il. On dormait et on n’a vraiment rien entendu de suspect la nuit passée. Pourtant la voiture est garée à trois mètres de la porte d’entrée, pour justement éviter que cela arrive. C’est ce matin que j’ai découvert la camionnette vide.»

Ce genre de vol de matériel technique semble désormais être monnaie courante. La semaine passée, la zone de police de Liège annonçait d’ailleurs avoir mis la main sur plus de 323 objets volés pour un montant de plusieurs milliers d’euros. «Quand elle est venue constater le vol, la police m’a confirmé que cela arrivait souvent, précise Davy Heyde. La nuit passée, un chauffagiste de Rulles aurait vécu la même mésaventure.»

Pas d’assurance

Pour le jeune chauffagiste gaumais, c’est une sacrée tuile alors que sa société prenait peu à peu de l’ampleur. «Je n’ai plus rien, je vais devoir repartir de zéro, regrette-t-il. Il ne me reste que ma camionnette.» Après avoir lancé sa société en janvier dernier, le chauffagiste n’avait en effet pas encore su assurer l’ensemble de son matériel. «Cela coûte cher, reprend-il. J’ai pris des assurances pour mon véhicule ou encore une RC en cas de soucis chez l’un de mes clients, mais au début, c’est difficile de faire plus.»

Ce matin, le Gaumais a lancé une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux en cherchant d’éventuels témoins. «Dans le voisinage, personne n’a rien vu, mais on ne sait jamais, termine-t-il. À Rulles, on aurait vu deux personnes cagoulées tourner autour du véhicule du confrère. La police m’a dit qu’il y avait très peu de chance que l’on retrouve mon matériel. Il s’agit sans doute d’une bande organisée qui opère dans toute la Belgique. En général, tout cela est très rapidement chargé dans des conteneurs et envoyés bien loin, mais on ne sait jamais. Si quelqu’un a vu quelque chose, il ne doit pas hésiter à se manifester. En regroupant les témoignages, on peut peut-être faire avancer les choses et éviter que pareille mésaventure ne se reproduise. Je vous avoue que ce matin, j’ai même songé un moment à tout plaquer, à tout arrêter. Je vais finalement tenter de repartir en m’équipant du minimum nécessaire.»