Harry Maguire quitte Leicester City pour Manchester United

Manchester United a annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec Leicester City concernant le transfert du défenseur international anglais Harry Maguire.

Le joueur de 26 ans a paraphé un contrat de six ans, assorti d’une saison supplémentaire en option. Selon les médias britanniques, il est devenu le défenseur le plus cher de l’histoire avec un montant de près de 80 millions de livres (90 millions d’euros).

Si le montant annoncé est bel et bien confirmé, l’arrivée de Maguire à Manchester United efface des tablettes les transferts des Néerlandais Matthijs de Ligt, de l’Ajax Amsterdam à la Juventus Turin (75 millions d’euros, plus 10,5 de bonus le mois dernier), et Virgil van Dijk, de Southampton à Liverpool (75 millions en janvier 2018).

Maguire est la troisième recrue estivale des Mancuniens après les arrivées de Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) et Daniel James (Swansea). «Je suis vraiment ravi de signer pour ce grand club. J’ai évidemment pris du plaisir à Leicester et je voudrais remercier tout le monde là-bas pour ces deux très belles saisons. Mais quand United frappe à votre porte, c’est une opportunité incroyable», a déclaré le natif de Sheffield.

Débarqué en 2017 de Hull City, Maguire a comptabilisé 76 matches (5 buts) sous le maillot des Foxes, dont 69 Premier League. Devenu international anglais en octobre 2017, il compte aussi 20 apparitions pour les Three Lions, dont deux contre la Belgique lors du Mondial russe en 2018.

Ole Gunnar Solskjaer s’est lui aussi montré ravi de cette arrivée. «Harry Maguire est actuellement un des meilleurs centraux. Il lit très bien le jeu et reste calme sous la pression. C’est aussi une vraie personnalité, un véritable ajout pour le club», s’est félicité l’entraîneur norvégien des Red Devils.

