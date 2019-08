Le pont des Trous ne sera pas détruit totalement avant fin août

On vous l’avait dit que le «béton médiéval» formant les arches du pont des Trous était plus coriace que prévu… Il faudra attendre fn août pour qu’il ne reste plus rien de l’ouvrage. Et 2021 pour voir réapparaître des arches - dont une centrale agrandie - sur le site...

Dans un communiqué «tombé» ce lundi midi, le SPW explique, via son agence de com. Scaldistournai.eu, pourquoi les travaux de déconstruction des arches du pont des Trous prendront plus de temps que prévu. Une situation que nous présentions par ailleurs déjà vendredi lorsqu’on a pu constater de visu la solidité du béton armé qui forme en réalité les arches en cours de démontage.

Voici ce que dit le SPW à ce sujet:

«La déconstruction des arches du pont des Trous se poursuit ce lundi, comme annoncé. Cependant, plusieurs facteurs ont rendu nécessaire une modification de la planification du chantier. En effet, il a été tenu compte des éléments suivants pour réajuster le timing:

• La volonté maintenue de récupérer et trier le maximum de matériaux pour récupération

• La complexité et solidité très fortes de la structure en béton armé

• L’exiguïté des lieux et l’impossibilité d’ajouter des stations de travail (barges, pontons)

Dès lors, ce lundi, l’entreprise achèvera le démontage de l’arche en rive gauche, ainsi que la sécurisation des piles de l’arche centrale, pour éviter toute chute de pierres sur les bateaux. Il sera également procédé à un nettoyage du fond de l’Escaut dans sa partie centrale pour récupérer les blocs et pierres qui y sont tombés.

En toute fin de journée, ce lundi, un gabaritage permettra de confirmer que le tirant d’eau nécessaire (3,5 m) est garanti pour assurer le passage des péniches. Il s’agit, au moyen d’un sonar et d’un dispositif métallique descendant sous le niveau de flottaison, de repérer les derniers éléments qui entreraient dans le gabarit de navigation afin de les faire enlever.»

Maman, les petits bateaux qui vont sur l’Escaut, pourront-ils naviguer?

«La navigation fluviale sera rétablie comme annoncé ce mardi 6 août, 6 heures De nombreux bateliers patientaient en effet en amont et en aval (écluse de Kain) pour reprendre leur chemin. La volonté du SPW est de perturber au minimum la planification de leur trajet, et donc de respecter l’avis à la batellerie qui avait été émis pour leur annoncer ce chantier.

L’objectif de ce dernier étant de favoriser la voie d’eau, il était logique de ne pas entraver outre mesure l’acheminement de leur cargaison.

Une interruption de navigation supplémentaire sera toutefois nécessaire à compter de ce jeudi 8 août, 22h, jusqu’à lundi 6h, afin de permettre le démontage de l’arche jointive de la tour en rive gauche.

L’entreprise s’y attellera dès lors dès vendredi, première heure. Dimanche soir, avant la reprise de la navigation, une vérification du gabarit sera à nouveau effectuée.»

Une fermeture déjà prévue

«Les piles de l’arche centrale, elles, après avoir été sécurisées pour éviter toute chute de pierres, resteront en place jusqu’à la fin du mois d’août. Au vu de leur structure, leur démontage impliquera une adaptation des moyens d’exécution.

Pourquoi la fin du mois d’août? Il était déjà prévu de couper la navigation les 30, 31 août et 1er et 2 septembre pour entamer la démolition de l’ancien mur du quai Saint-Brice (une manœuvre qui va s’opérer 4 week-ends consécutifs, jusqu’à fin septembre.

Le SPW va donc profiter de cette interruption déjà planifiée et notifiée aux bateliers pour achever le démontage des piles du Pont des Trous.

Pour mémoire, l’esquisse définitive qui mènera à la reconstruction des arches, intégrant les contraintes émises dans le permis d’urbanisme, sera finalisée et présentée fin août-début septembre. La reconstruction, elle, pourra être envisagée après finalisation du cahier de charges et désignation de l’entreprise. Les travaux pourraient dès lors être entrepris au cours du 1er semestre 2020, pour être et achevés pour la fin 2021.»

Il est clair que le béton de 1948 était solidemment armé pour résister au temps...