Le bourgmestre de Tournai veut sauver l’arrêt SNCB de Froyennes

Pour le bourgmestre de Tournai il serait impensable de supprimer la «gare» de Froyennes vu son importance. Il l’a fait savoir dans un courrier adressé au minsitre de la Mobilité en charge de la SNCB, François Bellot.

L’info émanant récemment d’une note d’Infrabel selon laquelle 12 lignes ferroviaire cesseraient d’exister en Wallonie (sur les 13 prévues au niveau national) concerne particulièrement notre région, et tout particulièrement la ligne reliant Froyennes à la frontière française.

Un manque cruel de moyens qui empêche Infrabel d’investir dans l’entretien des voies ferrées, des caténaires et des installations de signalisation de ces lignes justifierait cette prise de décision. Le Bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, se dit préoccupé par cette information et il a envoyé la lettre suivante au ministre de la Mobilité en charge de la SNCB, François Bellot: «Cette décision va à l’encontre de l’ensemble des projets en cours de réalisation sur le plateau de la Gare! La ligne 94 reliant Tournai à Lille est primordiale pour le développement de la Ville de Tournai et n’a de cesse d’être menacée. Pourtant l’importance des connexions transfrontalières a encore été réaffirmée dans le Schéma de Développement Territorial et par la SNCB elle-même lors de la présentation du Plan de Transport 2020-2023 à Mons le 28 juin dernier.» Par ailleurs, le Bourgmestre rappelle que, selon le dernier comptage de la SNCB de 2018, l’arrêt de Froyennes est le 12e le plus fréquenté de Belgique, le dimanche. Durant les week-ends, plus de 905 navetteurs y circulent: «L’arrêt est situé juste derrière l’école Saint-Luc et est fortement utilisé par les étudiants.»

Une motion de soutien

La gare de Tournai est quant à elle la 27e gare la plus utilisée sur l’ensemble des gares belges avec 6455 navetteurs par jour.

En plus de contacts pris avec le ministre Bellot, une motion de soutien pour défendre l’arrêt froyennois sera proposée par le collège au conseil communal en septembre. En outre, la nouvelle députée fédérale tournaisienne, Ludivine Dedonder, interpellera François Bellot sur cette épineuse question dès la rentrée parlementaire.

Pour rappel, le plateau de la gare sera prochainement réaménagé pour un montant total de 13, 9 millions. Ce projet incluant le lifting de la place Crombez et de la Rue Royale est cofinancé par l’Union européenne, la Région wallonne et la Ville de Tournai.