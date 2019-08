Poppy, premier acteur de mobilité partagée à proposer voitures, scooters et trottinettes dans la même app

Poppy, le service de mobilité partagée de D’Ieteren (VW), est le premier du genre en Europe à combiner voitures, scooters et trottinettes dans la même app. Poppy

Poppy, c’est la voiture partagée rouge coquelicot de D’Ieteren. Mais à Bruxelles et Anvers, le service offre aussi scooters et trottinettes: c’est une première en Europe.

Pas un jour sans qu’une nouveauté ne soit annoncée concernant la mobilité partagée en Belgique et à Bruxelles. Ainsi en ce début août, c’est Poppy qui s’avance comme «première plateforme européenne de mobilité partagée à inclure voitures, scooters et trottinettes».

«Cette expansion vers différents types de véhicules en une seule app aidera les utilisateurs à atteindre des voitures Poppy en utilisant de plus petits véhicules», croit savoir Valentin Haarscher, directeur de Poppy. «Notre plateforme est ainsi une vraie alternative à la voiture particulière car elle offre la liberté de choisir la solution de mobilité la plus adaptée aux besoins de chaque déplacement».

Concomitamment, Poppy augmente sa flotte de 700 véhicules à Bruxelles et Anvers, les deux villes où le service de carsharing de VW est présent chez nous. 1000 véhicules sont désormais disponibles, dont 300 voitures, 200 trottinettes dans chaque ville et 300 scooters dont 200 à Bruxelles. Leurs 40.000 utilisateurs sont âgés de 36 ans en moyenne et parcourent 8 à 10km par location.

En avril, la filiale de D’Ieteren développée par l’accélérateur de start-up maison Lab Box avait annoncé avoir repris son concurrent Zipcar. Ce dernier souhaitait quitter Bruxelles, pour déployer ses Golf et Audi dans la capitale. Les clients de l’acteur américain de l’autopartage ont été transférés vers celui aux voitures rouge coquelicot.