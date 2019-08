Ron Jans, l’ancien entraîneur du Standard, va entraîner le FC Cincinnati

L’ex-coach néerlandais du Standard (et surtout de PEC Zwolle), Ron Jans, 60 ans, va poursuivre sa carrière d’entraîneur en Major League Soccer (MLS), et plus précisément au FC Cincinnati, la lanterne rouge de la Conference Est.

A Cincinnati, Ron Jans dirigera entre autres l’ancien Diable rouge Roland Lamah, et l’ex-défenseur néerlandais de Vitesse Arnhem Maikel van der Werff.

Ron Jans sera sur le banc de sa nouvelle équipe samedi à Columbus, avant-dernier.

Le Néerlandais Gerard Nijkamp, directeur général du club, se réjouit de l’arrivée de son compatriote avec lequel il a déjà travaillé à Zwolle.

«C’est une très bonne chose que Ron ait accepté de terminer la saison avec nous», a-t-il en effet déclaré.

«Un défi»

Ron Jans a de son côté reconnu qu’il n’avait pas été très heureux au poste de directeur technique du FC Groningue, qu’il a occupé pendant deux ans.

Il succède à Yoann Damet, qui avait lui même remplacé Alan Koch, limogé en mai, pour devenir le quatrième entraîneur du club, fondé en 2015.

«J’apprécie le fait que Gérard et le club me fassent confiance. Je veux relever le défi de développer le FC Cincinnati et de rendre ses fans encore plus fiers», a déclaré Jans, qui sera notamment assisté par Ivar van Dinteren, l’ancien T2 d’Almere City.