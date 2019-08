D1B: l’Union Saint-Gilloise réussit son entrée avec un doublé de Selemani contre Roulers

Devant un stade Duden bien rempli, l’Union a réussi son entrée en matière dans le championnat 2019-2020 en battant Roulers 3-0.

Il y avait du monde dimanche après-midi au Parc Duden, pour voir les débuts de l’Union Saint-Gilloise contre Roulers, dans le championnat 2019-2020 de la Proximus League (D1B) de football. Des débuts réussis, d’ailleurs, puisque les jaunes et bleus se sont imposés 3-0 (mi-temps: 1-0). Ils sont même en tête de la série avec la meilleure différence de buts.

Faiz Selemani a ouvert le score à la 9e. Le deuxième but a été inscrit par Serge Tabekou, sur un assist de Selemani, à la 48e. Selemani, encore lui, fauché par le gardien Wouter Biebauw, a transformé le penalty du 3-0, score final, à la 61e.

L’international comorien avait été l’un des plus brillants éléments de la précédente saison, très réussie, de l’Union. Mais à l’inverse de Percy Tau (Club Bruges) et Youssoufou Niakaté (Al Wahda), entre autres, et jusqu’à nouvel ordre, il est toujours unioniste.

Le vieux club de la Butte, dont l’ambition est de jouer à nouveau un premier rôle cette saison, malgré les départs, est considéré comme un des favoris de la série. Il semble effectivement bien armé, d’après ce qu’il a montré dimanche dans le match de clôture de la première journée.

Les supporters de l’Union déjà en fête: leur équipe fait partie des favoris en D1B. BELGA

Vendredi la tête d’affiche d’ouverture qui opposait le Beerschot et Lokeren, avait tourné à l’avantage des Anversois (1-0). Samedi l’Excelsior Virton, promu de D1 amateurs, avait été à deux doigts de prendre son premier point sur la pelouse d’Oud-Heverlee Louvain (1-0), tandis que Westerlo avait également bien débuté en s’imposant 0-2 à Lommel.