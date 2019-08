Ligue des champions - Bruges, l'Antwerp et La Gantoise concernés par le tirage au sort de lundi

(Belga) Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions et de l'Europa League a lieu ce lundi au siège de l'Union européenne de football (UEFA) à Nyon, en Suisse.

Trois clubs belges, le Club de Bruges, l'Antwerp et La Gantoise, sont concernés par ce tirage au sort, à condition de passer le cap du 3e tour préliminaire cette semaine. Le Club de Bruges affronte la Dynamo Kiev au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le match aller aura lieu mardi à Bruges, le match retour le 13 août en Ukraine. S'ils se qualifient pour les barrages, les Blauw en zwart seront têtes de série. Leurs adversaires potentiels seront Basaksehir, l'Olympiacos, le FC Bâle et LASK Linz. L'Antwerp et La Gantoise jouent cette semaine le 3e tour préliminaire de l'Europa League. Les Anversois recevront les Tchèques du Viktoria Plzen jeudi au stade Roi Baudouin de Bruxelles, théâtre des rencontres européennes du Great Old cette saison. S'il passe en barrages, l'Antwerp pourrait affronter Thoune, le Spartak Moscou, Molde, Aris Thessalonique, le Lokomotiv Plovdiv, Strasbourg, Mariupol, AZ, Neftchi Bakou ou Bnei Yehuda Tel-Aviv. La Gantoise se rendra jeudi sur le terrain de l'AEK Larnaca, avant de recevoir les Chypriotes le 15 août. En cas de qualification, les Buffalos auront comme adversaire en barrages l'Universitatea Craiova, l'AEK Athènes, Rijeka, Aberdeen, le CSKA Sofia, Zorya Luhansk, Norrköping ou l'Hapoel Beer-Sheva. Le tirage au sort des barrages de la C1 aura lieu lundi à 12h00, celui des barrages de l'Europa League débutera à 13h30. (Belga)