(Belga) Le groupe bancaire britannique HSBC a annoncé lundi la démission de son PDG John Flint à un moment où le groupe est confronté à "un environnement mondial de plus en plus complexe et exigeant".

"Bien qu'il n'assure plus après ce jour ses fonctions quotidiennes, il reste disponible pour assister HSBC dans la transition", a indiqué la banque à propos de M. Flint dans un communiqué. Noel Quinn, chef de la division banque commerciale de HSBC, sera PDG par intérim, ajoute le communiqué. (Belga)