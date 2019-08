Jupiler Pro League - Simon Mignolet arrive au Club de Bruges

(Belga) Simon Mignolet devrait s'engager lundi avec le Club de Bruges, a annoncé le quotidien Het Nieuwsblad dimanche soir. Le gardien belge de 31 ans, arrivé dimanche soir en Belgique, passerait la traditionnelle visite médicale lundi avant de parapher un contrat de cinq ans.

Dimanche après-midi, Mignolet était encore sur le banc de Liverpool lors de la défaite des siens contre Manchester City (1-1, 5-4 t.a.b.) lors du Community Shield. Le Trudonnaire dispose encore de deux ans de contrat à Anfield mais avait annoncé vouloir jouer davantage. Mignolet a quitté la Belgique et son club formateur de Saint-Trond à l'été 2010 pour rejoindre Sunderland. Après trois saisons chez les 'Black Cats', le portier belge a ensuite été transféré à Liverpool. Après trois saisons pleines, il a progressivement joué de moins en moins, notamment face à la concurrence de Loris Karius. La saison dernière, il n'a pas disputé une seule rencontre de championnat, barré par le Brésilien Alisson Becker. Au total, il a compilé 305 rencontres en Angleterre, 101 pour Sunderland et 204 pour les Reds. S'il n'a pas joué non plus lors de la dernière Ligue des Champions, il était sur la feuille de match lors de la finale remportée par l'équipe de Jürgen Klopp contre Tottenham en mai dernier. Cette arrivée serait un gros coup pour les Gazelles de Philippe Clement, à la recherche d'un gardien indiscutable depuis quelques saisons déjà. A l'heure actuelle, c'est l'Américain Ethan Horvath qui garde les cages brugeoises. (Belga)