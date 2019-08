VIDÉO | Community Shield: le sauvetage incroyable de Kyle Walker qui prive Liverpool du trophée

Si Manchester City a décroché son premier trophée de la saison en s’imposant ce dimanche après-midi face à Liverpool, il le doit notamment à l’incroyable sauvetage de Kyle Walker.

Haletant du début à la fin, le Community Shield entre Liverpool et Manchester City a aussi été marqué par un sauvetage cinq étoiles de Kyle Walker.

Alors que le score affichait 1-1, le défenseur anglais, un des joueurs les plus en vue sur la pelouse, a été l’auteur d’un superbe geste technique pour empêcher Mohammed Salah de faire le break dans le temps aditionnel (90e). Un sauvetage d’autant plus important que le portier des «Cityzens» était battu et que les hommes de Pep Guardiola n’auraient sans doute plus eu le temps pour égaliser.

INCROYABLE I Quel sauvetage miraculeux de Kyle Walker sur sa ligne, c'est toujours 1-1 ! ??



1??-1?? #LIVMCI ?????????????? pic.twitter.com/96dA7ZdTU3 — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) August 4, 2019

Récompense du jusqu’au-boutisme de Kyle Walker, le défenseur et ses coéquipiers se sont ensuite imposés aux tirs au but.