VIDÉO | Elle fait fuir un cougar grâce à une chanson de Metallica, le leader du groupe la contacte

Une Canadienne a fait fuir un cougar en jouant la chanson «Don’t Tread on Me» de Metallica avant de recevoir un appel de James Hetfield en personne.

Dee Gallant se souviendra longtemps de sa promenade dans une forêt de l’ouest du Canada.

En pleine balade avec son chien, cette Canadienne de 48 ans s’est retrouvée nez à nez avec un cougar. Si dans un premier temps, elle a trouvé cela «excitant» de voir ce félin de si près, elle s’est rapidement rendu compte du danger.

Après avoir tenté de le chasser à coups de «Bad kitty» («Méchant chat»), Dee Gallant a eu l’idée de lancer la musique la plus bruyante de son smartphone. Son choix s’est porté sur «Don’t Tread on Me» de Metallica. Face aux sonorités agressives de la chanson, le cougar n’a pas demandé son reste et s’est enfui.

Après cette expérience stressante, Dee a confié qu’elle «adorerait contacter Metallica» pour dire à James Hetfield qu’il lui a «sauvé la vie». Et contre toute attente, son vœu a été exaucé plus rapidement que prévu.

Reprise par de nombreux médias, l’histoire de cette Canadienne a fait le buzz et est remontée jusqu’aux oreilles de James Hetfield, le leader du groupe Metallica. Via l’agent du groupe, le chanteur a donc contacté Dee, qui n’en revenait pas.

«C’est un gars absolument merveilleux, très terre à terre et il connaissait même le nom de Murphy. Je ne peux toujours pas croire que James Hetfield connaisse le nom de mon chien», a-t-elle confié à Kelowna Now avant de prouver ses dires sur Facebook.