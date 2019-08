Stratégie payante pour Hamilton, qui remporte le GP de Hongrie devant Verstappen

Le champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Hongrie, dimanche sur le circuit du Hungaroring.

Le Britannique a réussi son pari en changeant ses gommes à 21 tours de la fin. Il a dépassé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) dans le 67e des 70 tours pour décrocher sa 81e victoire en Formule 1. L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et son coéquipier monégasque Charles Leclerc terminent 3e et 4e.

Parti de la pole position pour la première fois de sa carrière, Max Verstappen n’a pas pu conserver sa place jusqu’au terme de la course.

Hamilton, derrière le Néerlandais à 21 tours de la fin, a décidé de s’arrêter aux stands pour changer ses pneus. Sorti avec 21 secondes de retard, il a résorbé son retard au fil de tours, revenant à 3 secondes à six tours de la fin. Une seule tentative aura suffi au natif de Stevenage pour prendre la mesure de Verstappen, contraint dans la foulée de rentrer aux stands pour changer ses pneus afin de terminer la course. Vettel, derrière Leclerc durant 69 tours, a dépassé son équipier dans les derniers kilomètres afin de monter sur le podium.

Hamilton, qui accentue son avance en tête du championnat du monde, remporte le GP de Hongrie pour la 7e fois de sa carrière, améliorant son record. C’est aussi la 81e victoire de sa carrière en F1.

Le pilote Mercedes compte 250 points au compteur et devance son équipier finlandais Valtteri Bottas (188), 8e dimanche, et Verstappen (181). Les pilotes Ferrari, Vettel (156) et Leclerc (132), sont en embuscade. Au classement des constructeurs, Mercedes est toujours largement en tête avec 438 unités, contre 288 pour Ferrari et 244 pour Red Bull.

Le prochain GP de la saison se déroulera en Belgique, à Francorchamps, le 1er septembre.