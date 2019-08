VIDÉOS | En plein concert, Jenifer recadre un fan indélicat qui lui demande d’enlever son short

Lors d’un concert en Alsace, un spectateur a demandé à Jenifer d’enlever son short, ce qui a fait sortir la chanteuse de ses gonds.

De passage sur une scène alsacienne dans le cadre de sa tournée, la chanteuse Jenifer a été apostrophée par un spectateur indélicat. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’est pas laissée faire.

Entre deux chansons, la chanteuse de 36 ans décide d’enlever ses chaussures à talons. Un fan masculin lui lance alors: «Et le short aussi». Ce à quoi Jenifer répond du tac au tac devant un public hilare: «T’es sérieux là? T’es très sérieux? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t’es trompé de spectacle? Et tu sais ce qu’il te dit mon short? Il te dit tu sors! Bonne soirée.»

Quand un mec ose lui dire d'enlever son short... bah queen @JeniferOfficiel, merci d'avoir fait passer le message🙏??

Vivement applaudie par le public, la star reprend sa place avant d’interpeller à nouveau le spectateur. «C’est comme si on critiquait les filles en jupe, non mais sérieux. C’est quoi ce truc? Je déteste ça, sache-le. On s’habille comme on veut: short, jupe courte, robe longue, voile.»

Dans une autre vidéo, on peut voir la jurée de The Voice France faire promettre au fan irrespectueux de ne plus jamais dire ce genre de choses à une fille. Et alors que le public commence à huer le spectateur, Jenifer décide de calmer le jeu une bonne fois pour toutes. «Non, ne le huez pas, je suis sûre que c’est de la maladresse. Tu veux présenter tes excuses? Bon, je les accepte.»

Une chose est sûre, on ne l’y reprendra plus à deux fois après une telle humiliation en public.