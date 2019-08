VIDEO | Remco Evenepoel, vainqueur de la Clasica San Sebastian: la folie des commentateurs italiens et les éloges de Cyrille Guimard

Lauréat de la Clasica San Sebastian, hier samedi, le jeune prodige Belge (19 ans) épate toujours plus les observateurs.

+ À LIRE AUSSI | Remco Evenepoel incrédule après son exploit: «Je ne sais pas quelle est ma limite»

À l’image du grand public belge qui voit en lui le prochain Eddy Merckx, les spectateurs étrangers tombent désormais sous le charme du talentueux Remco Evenepoel.

Ainsi, alors que le Belge plaçait son attaque décisive dans la dernière difficulté de la classique espagnole de ce samedi, deux commentateurs de la télévision italienne (Eurosport) n’ont pu contenir leur émotion devant l’audace du champion du monde juniors.

«Attention! Evenepoel laisse Skujins (son compagnon d’échappée, NDLR) derrière lui. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Incroyable! Mamma Mia!» Les commentateurs italiens n’avaient que peu de mots pour décrire ce qu’était en train de réaliser le nouveau protégé de Patrick Lefevere. «Quel coureur. Mais quel coureur. Et quel exploit. C’est un phénomène. Un phénomène.»

🔈 ON

OH! OH! OH! OH! OH! Mamma mia.



Or how Remco Evenepoel almost induced a stroke in the Eurosport Italy commentators' cabin. 😂#Klasikoa pic.twitter.com/ZcpNImj7yB — Mihai Cazacu (@faustocoppi60) August 3, 2019

Plus jeune vainqueur d’une grande classique cycliste depuis la seconde guerre mondiale, Remco Evenepoel a également été encensé par Cyrille Guimard, multiple vainqueur d’étapes au Tour de France et à la Vuleta, et ancien directeur sportif de Lucien Van Impe et Bernard Hinault.

«Depuis […] l’an dernier, je suis l’éclosion du nouveau Dieu «vivant» Remco Evenepoel. Ce n’est pas le nouveau Merckx mais Merckx + Hinault avec un geste de Bernal et Mbapppe», résume ainsi Cyrille Guimard sur le réseau social Twitter. Avant de conclure: «Dommage pour ceux qui rêvaient de gagner le Tour après 2020 ou les JO de Tokyo.»