Primera Division : Barcelone recrute le latéral gauche Junior Firpo

Le FC Barcelone a annoncé dimanche le recrutement du jeune latéral gauche hispano-dominicain Junior Firpo, en provenance du Betis Séville, pour les cinq prochaines années afin d’être en concurrence avec Jordi Alba.

«Le FC Barcelone et le Real Betis sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Junior Firpo pour un montant de 18 millions d’euros plus 12 millions d’euros en option», a déclaré le club blaugrana dans un communiqué.

«Le joueur signera un contrat avec le club pour les 5 prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024, avec une clause libératoire de 200 millions d’euros», a ajouté le Barça.

Né en 1996 à Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine, et formé dans les catégories de jeune du Betis, Junior Firpo a commencé avec l’équipe première des «Beticos» en février 2018 et a joué 29 matches la saison dernière pour trois buts et cinq passes décisives.

Cet été, le nouvel élément du Barça a fait partie de l’aventure victorieuse de la ‘Rojita’ en remportant avec l’Espagne l’Euro Espoirs, pendant lequel il a pris part à trois matches.

Junior est la quatrième recrue du Barça après les arrivées de l’attaquant français Antoine Griezmann, du milieu néerlandais Frenkie de Jong et du gardien brésilien Neto.