VIDÉOS | Un militaire héroïque raconte la fusillade au Texas: «Pas eu peur pour moi, juste pour ces enfants»

Un jeune militaire témoin de l’attaque dans un supermarché texan a sauvé plusieurs enfants qui avaient été séparés de leurs parents.

Quelques heures après la fusillade qui a fait 20 morts dans un supermarché d’El Paso, au Texas, les témoins de l’attaque se sont confiés aux médias américains.

Le récit d’un militaire présent dans le centre commercial a particulièrement retenu l’attention. Jeune militaire de 22 ans, comme l’a confirmé l’armée américaine, Glen Oakley faisait du shopping dans un magasin de sport. C’est alors qu’un enfant témoin de la fusillade est arrivé paniqué et a expliqué qu’il y avait un tireur dans le supermarché Walmart. «Au début, on ne le croyait pas et puis on a entendu des tirs. Comme j’ai un permis, j’ai sorti mon arme et j’ai couru vers le parking. J’ai vu un groupe d’enfants apeurés qui couraient sans leurs parents. J’ai essayé d’en prendre le plus possible avec moi. Certains étaient tellement paniqués qu’ils en ont lâché ma main», a-t-il confié à CNN et MSNBC.

Glen Oakley, who was near the El Paso Walmart, is in the military and he rushed to protect children during the shooting pic.twitter.com/FCpoZAInBv — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) August 3, 2019

En sortant du magasin, Glen est tombé sur un policier. Il a donc dû montrer patte blanche et prouver qu’il n’était pas le tireur. «J’ai dû lui montrer mon permis de port d’arme car je pense qu’il me soupçonnait.»

Take some time to honor this man. Army Specialist Glendon Oakley who saved many kids at The El Paso Walmart shooting. pic.twitter.com/wXuFV3Cmn4 — Carmine Sabia (@CarmineSabia) August 3, 2019

Interrogé sur sa gestion des événements, le jeune homme a loué sa formation militaire. «Je suis dans l’armée donc je sais comment réagir: se mettre à l’abri et sauver le plus de personnes possible. Je n’ai pas eu peur pour moi, juste pour ces enfants.»

Le geste héroïque de Glen Oakley a suscité l’admiration aux États-Unis au point que le jeune soldat a même été invité par un talk-show américain pour raconter les événements. Une notoriété soudaine qui lui a presque fait oublier qu’il avait perdu son portefeuille dans l’affaire, comme il l’a expliqué sur Twitter.