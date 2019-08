Belhocine: «Bruno est bon offensivement parce qu’il travaille défensivement»

En ce début de saison, l’ancien Mauve est au four et au moulin. Il dynamise le jeu carolo tout en effectuant un gros boulot défensif.

Buteur providentiel contre Gand en ouverture, Massimo Bruno s’est signalé samedi contre Courtrai (1-1) par plusieurs «caviars» pour ses équipiers. Si Niane ou Fall s’étaient montrés un peu plus adroits face au gardien, le médian carolo aurait été crédités de l’un ou l’autre assist. Mais on l’a souvent vu également endosser son bleu de travail pour récupérer le ballon, avec une grosse débauche d’énergie à la clé.

«Cette semaine et avant le match à Courtrai, j’ai dit à Massimo: tu ne t’en rends peut-être compte, mais c’est parce que tu fais tous ces efforts défensifs pour l’équipe que tu es aussi bon offensivement. Parce que ça te permets d’être toujours dans le match, de te sentir important, explique son coach, Karim Belhocine. Ces efforts défensifs font qu’il est clairvoyant offensivement; et le fait qu’il soit clairvoyant offensivement lui donne l’envie de consentir des efforts défensifs. Pourvu que ça dure. Avec un Massimo Bruno comme ça, Charleroi est plus fort. Et Massimo Bruno est heureux.»